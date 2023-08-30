“المنفي” يناقش آلية استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب

الوطن| متابعات

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة النائب بالمجلس موسى الكوني، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعدد من وزراء الحكومة المنتهية عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية، لمناقشة كيفية استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب.

واستعرض المنفي للحضور آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتماماتها، والعمل علىتنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

وشدد الكوني على ضرورة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذيةأكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

فيما أكد وزراء الحكومة المنتهية ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها فيالجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال، وإحداث تنمية مكانية فيها، لاسيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.