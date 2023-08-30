القائد العام المشير “حفتر” و”حماد” يزوران موقع إنشاء الجسور في بنغازي

زار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برفقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد” فجر اليوم الأربعاء إلى مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي.

وحضرت لجنة الاستقرار والإعمار التي قامت باطلاع القائد العام على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة المرحلة ما قبل الأخيرة.

وأشاد المشير حفتر بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً على ضرورة العمل بنفس الوتيرة وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة.