خلال لقائه باثيلي:المنفي يؤكد ضرورة إنهاء كافة المراحل الانتقالية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي،حيث بحث الطرفان المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد المنفي حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.

من جانبه أشاد الممثل الخاص للأمين العام، بدور المنفي المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.