وسط المطالبة بتنحيته.. الدبيبة يستقبل مبعوث ماكرون لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا

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استقبل، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بول سولير، وسفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

يأتي اللقاء وسط مطالبات شعبية وسياسية، بإسقاط حكومة الوحدة، وإحالة المسؤولين عن محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مكتب الحكومة، إن الطرفان بحثا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأضاف، أن الدبيبة، أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، مرحّبًا بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن، وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وقال المكتب، إن المبعوث الفرنسي أعرب عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية والخطوات، التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وطالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، بعد الكشف عن اللقاء السري، الذي عقد بين بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في روما.

وعبر آلاف المحتجين في عدة مدن ليبيا بينها العاصمة طرابلس، عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.