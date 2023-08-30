سيف الإسلام القذافي يعلق بشأن احتجاز شقيقة هانيبال ويوجه رسالة شديدة اللهجة لنبيه بري

قال المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، اليوم الاربعاء لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زئرتها التي تعلمون وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

ويأتي ذلك عقب تصريحات اللبناني حسن يعقوب بتمسكه بخطف هانيبال القذافي .

وكانت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، طالبت لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي ووقف ابتزازها المالي.

وقالت البوسيفي في تصريحات تلفزيونية: “على الحكومة اللبنانية ووزارة العدل أن تتعاون في إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي”.

والأسبوع الماضي تسلّم القضاء اللبناني رسالة من وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن تبدي فيها استعداداً لطرح ملف هنيبال القذافي على طاولة التفاوض، وتقديم التعاون القانوني والإنساني توصلاً إلى حلّ يفضي للافراج عن هنيبال.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي بملفّ الصدر القاضي زاهر حمادة «لن يفرج عن هنيبال قبل تقديم الأجوبة والتوضيحات التي يملكها هنيبال ويرفض البوح بها والتي تسهّل ختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي».