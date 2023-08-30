حكومة الدبيبة تُزوّر تصريحا لمبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا

زوّرت حكومة الوحدة المؤقتة الدبيبة تصريحا للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بولير سولير قائلة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” إنه أعرب عن دعمه لها.

ونشرت الحكومة بيانا عن لقاء رئيسها عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بـ”سولير” وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، قائلة في ختامه إن المبعوث الفرنسي أعرب عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

بدورها نشرت السفارة الفرنسية بيانا أكدت فيه دعم المبعوث الفرنسي تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الداعية لتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

وقالت السفارة إن سولير ومهراج التقيا بالممثل الأممي الخاص عبد الله باتيلي، وأشاد سولير بجهود لجنة 6+6 وأكد تمسك فرنسا بسيادة ليبيا وبجهود الوساطة التي يبذله الممثل الخاص مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة، بالإضافة إلى تصريحاته الداعية لتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.