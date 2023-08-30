النائب اللبناني السابق: نحن أول من دخل باب العزيزية بعد سقوط القذافي

قال حسن يعقوب النائب اللبناني السابق، ومحتجز هانيبال معمر القذافي أنه لا يوجد بقضية موسى الصدر، ورقة واضحة أو أي شيء، سوى هانيبال معمر القذافي.

وفي السياق، قال المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، تعليقًا على التصريحات :”لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زئرتها التي تعلمون وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون” .

وأضاف حسن يعقوب النائب اللبناني السابق، في تصريحات صحفية قائلًا :”نحن أول من دخل إلى باب العزيزية في اليوم الثاني من سقوط القذافي”.

وأشار يعقوب أن هانيبال معمر القذافي لديه معلومات عن موسى الصدر، وهذا مفروغ منه، وبعد 45 سنة لا يوجد لدى لبنان ورقة سوى هانيبال القذافي.

وتابع يعقوب قائلًا :”لن نسامح فيما قالته بشرى الخليل، بأنه تمت المساومة على المال لإطلاق سراح هانيبال، وعليها أن تعتذر”.

ولفت الى أنه للمرة الأولى وزيرة العدل الليبية، والمدعي العام في ليبيا، يقولان أن هناك من هو مستعد للتعاون.