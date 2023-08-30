الاتحاد الوطني للقبائل والمدن الليبية يطالب باستقالة الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

طالب الاتحاد الوطني للقبائل والمدن الليبية، بضرورة استقالة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتهمة الخيانة العظمى، على خلفية لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وقال الاتحاد الوطني للقبائل والمدن الليبية، في بيان : “الرئاسي والحكومة لم يهتما بغضب الشارع الليبي ورفضه للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، في ظاهرة انتهاج أسلوب التزام الصمت، لامتصاص الغضب”.

وأضاف البيان :”نُحيي أبناء الشعب الليبي الغاضب، والرافض للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي والذي طالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية”.

ورفض الاتحاد الوطني للقبائل والمدن الليبية، قمع الحشد الشعبي الغاضب بالقوة والرصاص، لمجرد مُطالبته بحقه المشروع في إسقاط حكومة الدبيبة، واستهجانه للتطبيع.