حذرت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة من دواء مغشوش يستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع ويحمل اسم “إكسفورج إتش سي تي” بعد تلقيها تعلمات من هيئة الدواء المصرية.

ودعت الإدارة في تعميم لها لجهاز الإمداد الطبي ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية والقطاع الخاص، إلى اتخاذ التدابير اللازمة بعدم استعمال هذا المنتج حفاظا على سلامة المرضى.

كما ناشدت الإدارة كافة الجهات إلى التواصل معها حال التعرف على أماكن وجوده في الصيدليات والمستفيات العامة، مذكرة بضرورة الالتزام بشراء الأدوية الحاصلة على الإفراج الرقابي من شركات مسجلة بوزارة الصحة.

ويحمل المنتج الأرقام التشغيلية: B59ZX4, BDPV3,BDPW8 والمسجل تحت اسم الشركة المصنعة “نوفارتيس فارماسيتيكا” الإسبانية.

المصدر: إدارة الصيدلة بوزارة الصحة

The post دواء مغشوش.. وزارة الصحة تحذر من علاج لضغط الدم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار