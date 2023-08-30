“المنفي” يؤكد لـ”باتيلي” حرصه على إنهاء كافة المراحل الانتقالية بليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بمقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المبعوث الأممي أشاد بدور رئيس المجلس الرئاسي المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.

بدوره أكد المنفي، حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.

وكان باتيلي، التقى في العاصمة طرابلس، مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

أكد المبعوث الفرنسي، دعم بلاده دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

وأشاد سولير، بجهود لجنة إعداد قوانين الانتخابات 6+6، مؤكداً تمسك باريس بسيادة ليبيا، ومساندتها جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة.

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