مستشفى المرج التعليمي يستقبل شحنة من المستلزمات الطبية

الوطن| متابعات

قامت وزارة الصحة في الحكومة الليبية بتوريد ثلاث شاحنات محملة بمستلزمات طبية لمستشفى المرج التعليمي لسد العجز في احتياجاتالعمليات الجراحية والقيصرية ومستلزمات اقسام العناية المركزة والإسعاف والطوارئ.

جاء ذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء أسامة حماد ووزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل بضرورة توفير المستلزمات الطبيةللمستشفى ليقدم افضل الخدمات الطبية.

وتوجه د. عمر بوحسن المدير المساعد للمستشفى بالشكر والتقدير على دور رئيس الوزراء و وزير الصحة لاستجابتهم السريعة في توفيراحتياجاته.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لكل المستشفيات والمراكز الطبية من أجل الرفع من كفاءتها والنهوض بالقطاع.