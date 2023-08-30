“الصور” يأمر بحبس 3 مسؤولين بوزارة التعليم لإيفادهم طلابًا بشكل مخالف

أصدر النائب العام “الصديق الصور” قرارًا بحبس 3 مسؤولين سابقين بوزارة التعليم ، بعدما تبيَّن تورطهم في إيفاد 757 طالبًا إلى تركيا بمخالفة لقواعد الاستحقاق والإجراءات الرسمية.

هذا وأعلنت النيابة العامة عن نتائج المراجعة التي أجريت لحالات الطلاب الموفدين للدراسة خارج البلاد، حيث كشف تدقيق المحققين عن تورط إدارة ملف الإيفاد بـ 757 حالة تخلُّفت عن الالتزام بالقواعد والمعايير المعمول بها في هذا السياق.

وأكدت النيابة أنه تم إجراء مراجعة شاملة لـ 2276 موفدًا للدراسة، تمثلت في استعراض الإجراءات والوثائق المتعلقة بالإيفاد، وبناءً على نتائج التحقيق والتدقيق، تم التوصل إلى تحديد 757 حالة تعرّضت لمخالفات جسيمة لقواعد الإيفاد والاستحقاق.

وعلى ضوء الأدلة والتحقيقات التي قام بها المحققون، تم استجواب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة، والقائم بأعمال المراقب المالي و بعد انتهاء هذه الاستجوابات، قررت النيابة العامة حبسهم احتياطيًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد والالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في الإجراءات الحكومية.