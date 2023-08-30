عضو بنقابة المحامين يقدم بلاغ للنائب العام ويطالب بالسجن المؤبد على الدبيبة والمنقوش

تقدم عضو نقابة المحامين عبد السلام أبوغالية، ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش، بشأن ارتكابهم لجريمتي التواصل مع إسرائيل، وخيانة شؤون الدولة الليبية.

وطالب أبوغالية بالبلاغ للنائب العام، بفرض عقوبة السجن المؤبد على الدبيبة والمنقوش بتهمة خيانة الأمانة.

وبحسب البلاغ أن :”الدبيبة ووزيرة خارجيته خانا شؤون الدولة على نحو يضر بمصالح البلاد، ودعم القضية الفلسطينية”.

ووفقًا للبلاغ فأن المُشرع حدد عقوبة السجن المؤبد ضد كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج، في شؤونها، فخان الأمانة.

ويجرم القانون الليبي يُجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي أو عقد أي اتفاقات من أي نوع معه.

وطالب البلاغ ، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المشكو ضدهما إلى محكمة الجنايات المختصة، لينالوا جزائهم العادل.