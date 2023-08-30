اللجنة المالية تدعو إلى الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني

العنوان-طرابلس

دعت اللجنة المالية العليا، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف إلى الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، مؤكدة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تُسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، بشأن أدائها وزعه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة محمد المنفي، استمرار اللجنة في عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا، مذكرة بإحساسها بالمسؤولية الوطنية تجاه الليبيين بضرورة اتخاذ التدابير كافة والإجراءات اللازمة بغية ضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد عبر الميزانية العامة للدولة الليبية.

ونوهت اللجنة بأنها المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناءً على ما اتُفِق عليه بعد اعتماد النظام الأساسي لعمل اللجنة، والبدء فعليًا في التواصل والتنسيق مع الوزارات وأيضًا الجهات العامة في الدولة بشكل مباشر لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة، وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية في صرف البابين الأول والثاني وتنظيمه كأولوية أخرى.

كما شددت اللجنة المالية العليا في البيان على ضرورة الاستعانة بالخبراء لتقييم احتياجات وأولويات قطاع الطاقة بشقيه (النفط والغاز)، وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع عن سنوات (2023/2022) التي سيجري صرفها الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت اللجنة على التزامها بالمضي قدمًا، والاستمرار في مهامها، وصولًا إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعليًا عملية التوزيع العادل للموارد المالية وتحقيق المشاريع التنموية في المجالات شتى في جميع المناطق والمدن والقرى، حتى يشعر الليبيون بأن هناك خطوات حقيقية اتُخِذت.

كما أكدت اللجنة أن توحيد مصرف ليبيا المركزي هو خطوة إيجابية تُسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها، وتوفيرًا للخدمات المطلوبة، وتحقيقًا للمشاريع التنموية على أرض الواقع.

ورحبت اللجنة في ختام البيان، ببيان مجلس الأمن ودعمه للجنة وأعمالها وقرار تشكيلها، داعية الأطراف كافة إلى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها والتي أصبحت استعادتها قاب قوسين أو أدنى بإنجاز مهامها وتنفيذ التزاماتها الوطنية، مذكرة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها حتى ينعم جميع الليبيين بخيرات بلادهم بشكل عادل ومتساوٍ وشفاف.