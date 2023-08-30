شاهد.. حوار مثير للسفير الامريكي حول الاوضاع في ليبيا وموقف أمريكا من الإطاحة بنظام القذافي وترشيح سيف الاسلام

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه من الجيد أن تكون في ليبيا حكومة تكنوقراط مؤقتة وظيفتها الوحيدة هي قيادة البلاد إلى الانتخابات.

وشدد “نورلاند” في حوار مع صحيفة المصري اليوم، على أن حكومة التكنوقراط يجب التفاوض بشأنها مع الجميع بما فى ذلك الحكومة الحالية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والجيش الوطني الليبي، على الطاولة، سواء القادة أنفسهم أو ممثليهم، للاتفاق على خارطة الطريق، تمهيدا للانتخابات.

وأكد السفير الأمريكي أن خارطة الطريق يجب أن تحدد من يستطيع الترشح وما هي الحكومة التي ستقود البلاد إلى الانتخابات، التي يجب أن تتم بطريقة محايدة وعادلة، مشيرا إلى صعوبة تلك المفاوضات.

وردًا على وقوف الولايات المتحدة ضد ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات، قال ريتشارد نورلاند أن هذا غير صحيح، ونحن مع إرادة الليبيين، فهم من يقررون من يجب أن يترشح من عدمه، خاصة أن هناك عدة مرشحين مثيرين للجدل.

وأشار الى أن هناك نقاش في ليبيا، حول القوانين الانتخابية، وكيفية تحديد من يمكنه الترشح ومن لا يمكنه الترشح مؤكدًا على أن هذا أمر يجب أن يقرره الليبيون، والولايات المتحدة ستحترم إرادة الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف “نورلاند” أن الانتخابات لا تحل كل شيء، لكنها أساسية لمساعدة البلاد على استعادة وحدتها والشرعية لمؤسساتها، مؤكدا أن الليبيين يريدون تسوية سياسية وإجراء الانتخابات، لخضوع كافة الجماعات المسلحة، في إطار هيكل أمنى وطني متفق عليه من خلال جيش موحد وشرطة موحدة.

وأعرب السفير الأمريكي عن الأسف على الانقسام الذي تشهده ليبيا ووجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين يلعبون دورا في زعزعة الاستقرار، لكنه قال إن ذلك لا يمنع إجراء الانتخابات، وسيكون من الخطأ القول بأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب، فعندما كانت الخطط قيد التنفيذ للانتخابات فى ديسمبر عام 2021، كانت هناك عوامل أخرى أوقفت العملية الانتخابية وفق قوله.

وحول دور واشنطن فى حل الأزمة، قال “نورلاند” :”لقد سمعت قيادتنا فى عدة مناسبات تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالمسؤولية عن الاضطرابات التى اندلعت فى ليبيا، لأن التدخل فى عام 2011 أطلق العنان لأحداث لم يتوقعها أحد، ولم يكن هدفنا الإطاحة بنظام القذافي، فكنا نحاول حماية المدنيين، لكن ما حدث قد حدث”.

وأضاف “نورلاند” :”نشعر أننا نريد أن نلعب دورًا فى المساعدة على استقرار ليبيا مرة أخرى، ونعتقد أنه من الأفضل أن يتم ذلك من خلال الوسائل السياسية، وقد اختارت بعض الجهات الفاعلة الأخرى محاولة اتباع الوسائل العسكرية، كما نريد استخدام نفوذنا لمحاولة إبقاء التركيز على المسار السياسى، فهناك أطراف إقليمية أو دول إقليمية مختلفة تلعب دورًا داخل ليبيا”.

نص الحوار بصحيفة المصري اليوم:

■ كيف ترى الأزمة فى ليبيا حاليا.. وما الدور الذى تلعبه مصر لحلها؟

ليبيا تمر بأزمات عديدة منذ عام 2011، وتحتاج إجراء الانتخابات للخروج من الأزمة، ومصر لاعب مهم ولها دور كبير جدا فى القضية الليبية، فهى شريك جيد للمجتمع الدولى خاصة فى هذا الملف، فالقاهرة وواشنطن تتفقان على ضرورة أن تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن، وخلال عملى فى ليبيا على مدار سنوات زرت القاهرة عدة مرات، لبحث الأمور المتعلقة بليبيا، وهناك رؤى مشتركة حول أهمية وجود خارطة طريق ذات مصداقية من أجل إجراء الانتخابات، التى اعتبرها «مفتاح» حل الأزمة الليبية.

■ أفهم من كلامك أن هناك تنسيقًا لإخراج ليبيا من أزمتها منذ أكثر من 10 سنوات؟

-بالفعل.. نحن نعمل على مساعدة ليبيا لإعادة توحيد نفسها وإضفاء الشرعية على مؤسساتها وحماية سيادتها بعد نحو 12 سنة من الاضطرابات، لذلك نحن حريصون على إجراء الانتخابات، كما أن مصر لعبت دورا مهماً كمنصة لبعض المفاوضات فى العامين الماضيين والتى ساعدت فى تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تفاهم بشأن القوانين الانتخابية التى من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات، وقد لعبت بلدان أخرى دورًا أيضًا، مثل المغرب، لكن التقدم الأخير الذى شهدناه فيما يسمى بصيغة (6+6) فتح الطريق مرة أخرى أمام التقدم المحتمل.

■ من المؤكد أن للممثل الخاص للأمم المتحدة دورًا فى هذا الصدد.. فكيف ترى ذلك؟

-المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد الله باتيلى، قدم إحاطة جيدة جدًا لمجلس الأمن فى وقت سابق وشدد على ضرورة إجراء مفاوضات تجمع كافة الأطراف الرئيسية على الطاولة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق الحقيقية ذات المصداقية، والطريقة التى ننظر بها إلى هذا الأمر بفضل دول مثل مصر، لكننا نحتاج، إلى ضغط إضافى ومشاركة من المجتمع الدولى، من خلال الأمم المتحدة، لمساعدة الليبيين على إبرام الصفقة، حيث إن ليبيا فى أمس الحاجة لذلك بسبب أحداث التوتر بين الحين والآخر، ولقد شاهدنا اشتباكات متعددة، حيث قتل مؤخرا نحو 55 شخصًا وجُرح المئات، وهذا أمر خطير للغاية، وإذا نظرت إلى جنوب ليبيا، فهناك الحدود مع السودان وتشاد والنيجر، فستجد جميع أنواع الاضطرابات هناك.

ولكى تحمى ليبيا نفسها، فإنها تحتاج إلى توحيد البلاد، وتوحيد مؤسساتها، وإنشاء جيش موحد، فهناك ضرورة إقليمية حقيقية بالإضافة إلى ضرورة محلية لتحقيق التقدم.

■ تقول إن الانتخابات هى مفتاح حل الأزمة الليبية.. لكن هل هى العصا السحرية؟

-الانتخابات لا تحل كل شىء، لكنها أساسية لمساعدة البلاد على استعادة وحدتها والشرعية لمؤسساتها، ومصر التى ترى ذلك أيضا تدعو دائما على المستوى الدولى إلى الاستقرار فى ليبيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، فالقاهرة شاركت فى مؤتمر برلين، ومن خلال تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مالية عليا، ستحاول الاتفاق بين جميع الأطراف المختلفة حول كيفية إنفاق عائدات النفط الليبية الهائلة، فمصر وأمريكا تشجع الليبيين على القيام بواجبهم فى هذا الصدد، فنتفق على كيفية إنفاق المال، وبعد ذلك نحتاج إلى الاتفاق على آلية للتأكد من إنفاق الأموال فى المكان الصحيح، الذى يخدم الليبيين.

■ تتحدث عن الآمال بإجراء الانتخابات.. لكن هل ليبيا مهيأة لذلك؟

-أعتقد أن كافة الليبيين يريدون تسوية سياسية وإجراء الانتخابات، لخضوع كافة الجماعات المسلحة، فى إطار هيكل أمنى وطنى متفق عليه من خلال جيش موحد وشرطة موحدة، لكن حتى الآن البلاد منقسمة، ورغم ذلك من الممكن إجراء انتخابات، رغم أن بعض المرتزقة يلعبون دورًا مزعزعًا للاستقرار للغاية، وأعتقد أن مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية هى أفضل مثال، لكن سيكون من الخطأ القول بأنه لا يمكن إجراء انتخابات فى سياق هؤلاء المقاتلين الأجانب، فعندما كانت الخطط قيد التنفيذ للانتخابات فى ديسمبر عام 2021، كانت هناك عوامل أخرى أوقفت العملية الانتخابية.

■ بمناسبة الحديث عن مجموعة «فاجنر» الروسية العسكرية الخاصة، قلت فى تصريحات سابقة أن عناصرها لديهم نفوذ داخل ليبيا، ما تأثير مقتل زعيم تلك المجموعة على الأوضاع فى ليبيا؟

أعتقد أن مقتل زعيم فاجنر، يفجينى بريجوجين، والحديث عن مدى تأثيره على تواجد تلك العناصر فى ليبيا هذا سؤال كبير يطرحه الجميع، لكن ليس لدى إجابة لك بعد، حول ما هى تداعيات مقتل هذا الرجل، لا أعرف إذا كان ذلك ناجحًا أم لا.

■ تتحدث عن دور واشنطن فى حل الأزمة، لكن بعض السياسيين الليبيين يرون أن دور الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة سبب رئيسى فى عدم حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.. ماذا تقول عن ذلك؟

-لقد سمعت قيادتنا فى عدة مناسبات تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالمسؤولية عن الاضطرابات التى اندلعت فى ليبيا، لأن التدخل فى عام 2011 أطلق العنان لأحداث لم يتوقعها أحد، ولم يكن هدفنا الإطاحة بنظام القذافى، فكنا نحاول حماية المدنيين، لكن ما حدث قد حدث، لذلك نشعر أننا نريد أن نلعب دورًا فى المساعدة على استقرار ليبيا مرة أخرى، ونعتقد أنه من الأفضل أن يتم ذلك من خلال الوسائل السياسية، وقد اختارت بعض الجهات الفاعلة الأخرى محاولة اتباع الوسائل العسكرية، كما نريد استخدام نفوذنا لمحاولة إبقاء التركيز على المسار السياسى، فهناك أطراف إقليمية أو دول إقليمية مختلفة تلعب دورًا داخل ليبيا.

■ هذا يعنى أن واشنطن ودول أخرى تعتقد أن الحل السياسى هو الأمثل وليس العسكرى؟

بالطبع فما رأيناه فى العامين الماضيين هو اعتراف من جميع الجهات الفاعلة الخارجية الرئيسية بأن أفضل طريقة للمضى قدمًا لحل الأزمة الليبية من خلال التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، ولدينا مشاركة إيجابية للغاية مع الكثير من الجهات الفاعلة المختلفة للوصول إلى نفس الهدف، ولا يمكن للعالم الخارجى أن يفرض أى حل، فالليبيون أنفسهم هم الذين عليهم أن يقرروا ما هو مقبول وما هو غير مقبول.

■ متى ستكون الانتخابات متاحة فى ليبيا؟ خاصة أننا سمعنا أكثر من موعد للانتخابات وتم تأجيلها عدة مرات؟

التاريخ الوحيد الذى أعرفه هو ديسمبر 2021 وبالطبع لم يحدث ذلك فى ذلك الوقت، وقد ظل الناس يعملون منذ ذلك الحين لمحاولة بناء خارطة طريق ذات مصداقية لتحقيق ذلك، ولا أستطيع أن أحدد لك تاريخًا، لكن يمكننى أن أخبرك بأننى أعتقد الآن أنه يبدو أن هناك اهتمامًا متجددًا بأن يعمل الجميع معًا بجد للتوصل إلى حل موثوق به من خلال خارطة الطريق، لأن الوضع فى البلاد وفى المنطقة غير مستقر والليبيون يفهمون ذلك، فليبيا تشهد يوما هادئًا، وقد يكون غدًا متوترا، ولذا أعتقد أن جميع القادة فى ليبيا يشعرون بضغوط من الشعب للموافقة على الانتخابات، وهذه هى العملية التى يتم التفاوض بشأنها الآن، لكن ليس هناك تاريخ محدد يمكننا القول بأنه الموعد الحقيقى لعمليات الاقتراع.

■ أنت كنت ضد ترشيح سيف الدين القذافى مرشحاً للرئاسة.. لماذا وقد يكون ترشحه أحد اختيارات الليبيين؟

-هذا ليس صحيحا فى الواقع، فنحن مع إرادة الليبيين، الذين يقررون من يجب أن يكون مرشحًا ومن لا يجب أن يكون مرشحًا، خاصة أن هناك عددا من المرشحين يعتبرون مثيرين للجدل، كما أن جزءا من النقاش حول القوانين الانتخابية يدور حول كيفية تحديد من يمكنه أن يكون مرشحًا ومن لا يمكنه أن يكون مرشحًا، وهذا أمر سيتعين على الليبيين أن يقرروه، والولايات المتحدة الأمريكية ستحترم إرادة الشعب الليبى من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

■ الانتخابات تظل هى الملف الشائك.. هل تعتقد أن شروط استيفائها محققة؟

تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ناجحة يتطلب استيفاء عدد من الشروط، أعتقد أن الجهد المبذول الآن هو محاولة تلبية تلك الشروط، والتفاوض على حزمة متفق عليها، وإذا كانت هناك جهود تتم بشكل صحيح، لكن لا أستطيع أن أتحدث عن كم من الوقت سيستغرق هذا الأمر، ليس من السهل وضع خارطة طريق، لكن العوامل تدفع الليبيين إلى الاتفاق، لأنه إذا استمر الوضع الراهن، أعتقد أنهم سيدركون أن ذلك ليس فى مصلحتهم بالضرورة.

■ إذن ليبيا تحتاج لحكومة مؤقتة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات؟

-أعتقد أنه سيكون من الجيد حكومة تكنوقراط مؤقتة وظيفتها الوحيدة هى قيادة البلاد إلى الانتخابات، ويجب التفاوض بشأنها مع الجميع بما فى ذلك الحكومة الحالية، وما يقترحه المبعوث الأممى ونؤيده هو أن يجلس كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسى، والجيش الوطنى الليبى وحكومة الوحدة الوطنية، على الطاولة، سواء القادة أنفسهم أو ممثليهم، للاتفاق على خارطة الطريق، تمهيدا للانتخابات التى من شأنها أن تجيب على سؤالين. من يستطيع الترشح وما هى الحكومة التى ستقود البلاد إلى الانتخابات، التى يجب أن تتم بطريقة محايدة وعادلة، وبالطبع ستكون المفاوضات صعبة.

■ كيف تتعاملون مع حكومتين فى ليبيا؟ هل هناك فرصة لهم للتفاوض؟ ولماذا لم تفرضوا العقوبات على من ترونه يعوق التقدم لحل الأزمة؟ وهل العقوبات مجدية حقاً أم لا؟

-نحن نتعامل مع الواقع فى ليبيا، وهى أن البلاد منقسمة، لذلك نتعامل مع الجانبين، على سبيل المثال، سيقوم جيشنا بدعوة ضباط من الغرب ومن الشرق إلى المؤتمرات أو بعض المناقشات الفنية، نود أن تكون ليبيا موحدة حتى نتمكن من التعامل مع شريك واحد، ولكن حتى يتحدوا، فإننا نفهم أننا بحاجة إلى التعامل مع كليهما، للعمل على القضايا التى لا يمكن الانتظار حتى تتوحد البلاد، سواء كانت فى ملفات مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا.

وبالنسبة للعقوبات فهى أداة تحتفظ بها الأمم المتحدة فى فرضها على أولئك الذين يعرقلون العملية الانتخابية، ويجب استخدام هذه الأداة بعناية، لأنه بمجرد استخدامها، سيكون من الصعب الرجوع فيها.

■ الجميع يؤكد أهمية الاستقرار داخل ليبيا، لكن هل تعتقد أن الاضطرابات فى النيجر ستؤثر على الوضع المستمر فى ليبيا؟ هل ستكون نيامى ليبيا أخرى؟

-نعم الجميع يدرك أن ليبيا لديها القدرة على لعب دور مهم للغاية فى المنطقة، لأنها تمتلك الثروة، ولديها المال، وتتمتع بموقع استراتيجى جغرافى بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، لكننى لا أعرف ما الذى سيحدث فى النيجر، وأعلم أيضا أن الليبيين يشعرون بقلق بالغ بسبب وجود روابط عرقية وقبلية عبر الحدود، ولقد رأوا بالفعل عدم الاستقرار فى السودان، كما أن هناك عدم استقرار مع تشاد، لذلك الليبيين يحتاجون إلى الاستقرار مع حدود النيجر، ولا نريد أن يكون هناك تقسيم للنيجر كما هو الحال بالنسبة إلى «سيناريو ليبيا».

■ ما هى الآلية والأدوات الأمريكية والأممية لإنهاء الحرب فى ليبيا؟ وبعيداً عن السياسة.. هل ولادتك فى المغرب، بينما كان والداك يعملان فى بعثة دبلوماسية، هو سبب دفعك للعمل فى المغرب العربى حيث تقع ليبيا.. أم أنها مجرد صدفة؟

-آلية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب فى ليبيا، أن يتم ذلك من خلال المساعى الحميدة للأمين العام والممثل الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، تلك هى منصة الإنجاز، لمساعدة الليبيين على التوصل إلى حل تفاوضى، هناك مشاركة الشركاء الدوليين، مثل مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، لتوفير هذا الدعم الخارجى لصنع السلام، هذه أفضل إجابة يمكننى تقديمها لهذا السؤال.

وفيما يتعلق بخلفيتى الخاصة، نعم لقد ولدت فى المغرب، وكان هذا أول منصب لوالدى فى وزارة الخارجية الأمريكية، وعملى فى المغرب العربى، خاصة من أجل ليبيا، محض الصدفة.