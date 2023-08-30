المريمي: خارطة الطريق نحو الانتخابات في ليبيا بدأت بعمل لجنة 6+6

بنغازي 30 أغسطس 2023 (وال)- قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن خارطة الطريق نحو الانتخابات في ليبيا بدأت بعمل لجنة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتى قدمت مقترح قوانين انتخاب رئيس للدولة الليبية ومجلس أمة يتكون من غرفتين مجلسي نواب وشيوخ وجاءت حوله عدد من الملاحظات.

وأضاف المريمي أن اللجنة (6+6) تقوم الآن بالنظر فيها على أن تقدم صياغة نهائية لقوانين انتخاب رئيس للدولة ومجلس أمة، والذي بدوره مجلس النواب سيعتمد ويصادق على هذه القوانين.

وأشار المريمي إلى أن اختيار رئيس حكومة الذي سيختار وزراء حكومته، سيتم بحسب النسق المتفق عليه من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأوضح المريمي أنه سيتم إحالة القوانين للمفوضية العليا للانتخابات، للعمل بها وتقدم موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والذي يعتمده مجلس النواب، وكل هذه الخطوات في خارطة الطريق تتم مابين مجلسي النواب والأعلى للدولة وبتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. (وال – بنغازي)

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