بوقعيقيص: الملكية الليبية للحوار محض كذبة سافرة.. والأمم المتحدة أرهقت الليبيين بالخذلان

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،إن العالم اقتصاد وإمكانات ليبيا مذهلة وهناك اصطفافات جديدة واعدة،مشيرة إلى أن مجموعة بريكس أمل يلوح وقد يكون لهذه المجموعة دور حاسم في استقرار ليبيا بعيدًا عن الأمم المتحدة التي أرهقت الليبيين بالخذلان مرتين.

بوقعقيص أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضحت أن الأمم المتحدة خذلت ليبيا في مرتين ،الأولى : في اتفاق الصخيرات كان هناك بند أنه في حال حدثت عراقيل ومخالفات يلتئم مجلس الصخيرات ويتدخل لضبط مسار تنفيذ الاتفاق ولكن الأمم المتحدة نفضت يدها مباشرة من الصخيرات ولم تسمح بانعقاد لجنة الحوار مجددا.

وأشارت إلى تكرار ذات السيناريو مع لجنة الـ 75 التي ذهبت كل محاولاتها للتدخل سدى وبشكل ضمني أفصحت بعثة الأمم المتحده أنها من يملك الحوار ومن يحدد مساره رغم وجود ذات نص إتفاق الصخيرات بمتابعة التنفيذ وتبين أن الملكية الليبية للحوار محض كذبة سافرة.

وتابعت بوقعيقيص حديثها:” أعرف أن مجموعة البريكس لن توافق على انضمام ليبيا الآن لأننا دولة غير مستقرة ولكن لعلها مبدئيًا تقبل و تؤجل انضمامنا فعليًا لحين الاستقرار الذي تساعدنا في الوصول إليه ..وهل يفعلها مشكورًا مجلس النواب؟”.