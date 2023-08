اللجنة المالية العليا: نعمل على جداول إنفاق موحدة وندعم توحيد المركزي

أكدت اللجنة المالية العليا أنها بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناء على ما اتفق عليه؛ موضحة أنه تم اعتماد النظام الأساس لعمل اللجنة والبدء فعليا في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة في الدولة بشكل مباشر.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن التواصل مع الجهات المختلفة لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة وضمان التنسيق لتحقيق العدالة؛ والشفافية في صرف البابين الأول والثاني؛ وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث؛ والرابع عن سنوات 2023 / 2022 التي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة.

كما أكدت اللجنة التزامها بالمضي قدماء والاستمرار في مهامها وصولا إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعليا عملية التوزيع العادل للموارد المالية؛ وتحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن والقرى، وفق البيان.

كما أشادت اللجنة بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، معتبرة أنها خطوة إيجابية تسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها، حسب قولها.

ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن ودعمه للجنة؛ وأعمالها وقرار تشكيلها، داعية الأطراف كافة إلى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني؛ والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، وفق البيان.

