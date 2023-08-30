فرنسا تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن

التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الأربعاء في مدينة مصراتة، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، والمجلس البلدي ومجلس أعيان وحكماء المدينة.

وقالت السفارة الفرنسية عبر حسابها بموقع “اكس” إن المبعوث الفرنسي أكد خلال لقائه مع دبيبة، تمسك بلاده بسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها، وكذلك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة بحث مع المبعوث الفرنسي تطورات الأوضاع السياسية في #طليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد دبيبة، خلال اللقاء ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، مرحباً بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

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