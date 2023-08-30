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“ديوان المحاسبة” يتفق على آلية تنفيذ المشروعات مع المجلس البلدي بمدينة غدامس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية غدامس وأعضاء المجلس البلدي، والأعيان بالمدينة ومدريري الإدارات المختصة بالديوان، الموضوعات المتعلقة ببلدية غدامس.

وناقش الاجتماع الملاحظات المتعلقة ببعض مشروعات التنمية بالبلدية، ومن بينها تنفيذ عدد من الطرقات ومهبط المطار والمستشفى ومشروعات المياه.

ويذكر أنه تم الاتفاق على متابعة الإجراءات اللازمة وفقاً لما تنتهي إليه الدراسات في إطار المخصصات المالية بما يخدم المصلحة العامة.

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الوطن الليبية

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