أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء القبض على متهم بواقعة قـتـل حدثت باحدى الحمامات المهجورة بسوق الخميس امسيحل .

وفور تلقي مركز شرطة سوق الخميس امسحيل بمديرية أمن النواحي الأربع بلاغ من أحد المواطنين مفاده فقدان والده ؛ ليعود الابن مرة أخرى لمركز الشرطة بعد ساعات للابلاغ عن وجود والده مقتول باحدى الحمامات المهجورة خلف فندق الزمرد بسوق الخميس امسيحل.

وعلى الفور اتخدت الإجراءات القانونية ، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي من التعرف على الجاني وضبطه ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المجني عليه .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.