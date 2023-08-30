ليست جديدة.. عراب التطبيع يكشف بالصور عن اتصالات ليبية إسرائيلية تمت منذ سنوات

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الاتصالات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة، وتعود لسنوات، وذلك بعد الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيرته الليبية قبل أيام في إيطاليا.

وقالت الصحيفة إن “اتفاقية سلام بين ليبيا وإسرائيل مستبعدة، لكن الاتصال الليبي الإسرائيلي بدأ بمساعدة يهود محليين منذ سنوات”.

ويزعم رئيس اتحاد اليهود الليبيين، رافائيل لوزون، أنه بادر إلى عقد الاجتماع الثنائي الأول الذي أدى إلى الاجتماع رفيع المستوى في روما الأسبوع الماضي، وهو ما تنكره طرابلس الآن.

ونشرت الصحيفة صورة تظهر اجتماعا في رودس، اليونان، في 30 يونيو عام 2017، بين وزير الإعلام والثقافة والآثار الليبي السابق، عمر القويري، مع وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، ورئيس اتحاد اليهود الليبيين، رافائيل لوزون.

وفي حين أن لوزون لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه في مقابلة أجريت معه الأحد، مع “تايمز أوف إسرائيل”، وصف الاتصالات الأولى التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، بأنها مهدت الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.

وفي يونيو 2017، رتب لوزون اجتماعا في جزيرة رودس اليونانية ضم وفودا من البلدين. ومثل إسرائيل وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك، جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك، أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست، يهيل بار، واللواء المتقاعد، يوم توف ساميا، وهو أيضا من أصل ليبي، وترأس الوفد الليبي في رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار آنذاك عمر القويري.

وفي سياق متصل، قال لوزون إن “اللقاءات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة”، مشيرا إلى أن “هناك من الشعب الليبي من رحب وكان فرحا بالاجتماع، ومن جانب آخر هناك من هاجم اللقاء ما أسفر لاحقا عن وقوع احتجاجات ومظاهرات عنيفة “.

ولفت إلى “مجموعة من الاجتماعات والاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين كان على اطلاع عليها والتي جرت قبل وبعد الثورة الليبية”، مبينا أنه بعد اجتماع رودس رتب “عدة لقاءات غير رسمية في أوروبا مع شخصيات دبلوماسية ليبية وإسرائيلية”.

وأضاف: “الإشارة إلى أن التقارب بين البلدين جاء في البداية من اتفاقيات إبراهيم. ولكن على عكس دول الخليج مثل الإمارات والبحرين، التي تشترك في عدو إقليمي مشترك مع إسرائيل هي إيران، فإن ليبيا لا تواجه تهديدا خارجيا كبيرا. وأشد مشاكلها خطورة هي عدم استقرارها الداخلي”.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل” + RT