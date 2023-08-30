تفاصيل القبض على شخصين بحالة سُكر قاموا بالرماية على عائلة في بنغازي

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية امن بنغازي القبض على شخصين في حالة سُكر ظاهر قاموا بالرماية على عائلة بمنطقة اللثامة وتروعيها في ساعات متأخرة من الليل…

وتنفيذاً للخطة المُعدة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ وأثناء مرور دوريات الخطة وبتوجيهات من السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي في ساعات متأخرة من يوم الأمس الثلاثاء بمنطقة اللثامة تم مشاهدة أشخاص قائمين بالرماية على عائلة بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش .

وعلى الفور تم ضبطهم في حالة سكر ظاهر وبحوزتهما سلاح ناري نوع خرطوش والإنتقال بهم إلى المركز ومن ثم حضر افراد العائلة لفتح محضر ضد الشخصين اللذان تم ضبطهما وكان أفراد العائلة في حالة هلع جراء ماتعرضوا له من قبل المشكو فيهما .

وبالتعميم عليهم اتضح انهما مطلوبان على ذمة واقعة أخرى تهجم وتهديد وتم إيداع المشكو فيهما بالحجز القانوني للمركز إلى حين عودتهم إلى رشدهم ومن ثم العرض على النيابة العامة .