الداخلية : الاجهزة الأمنية متواجدة للحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء بأن أجهزتها الأمنية متواجدة للحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت في تنويه لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن جهودها لخدمة المواطنين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم .

وقالت الوزارة: “الداخلية مؤسسة مدنية نظامية مهامها فرض الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وضبط المطلوبين والمجرمين والخارجين عن القانون”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات بالعديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس، تطالب باسقاط الحكومة ومنددة باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.