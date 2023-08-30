بالصور.. آمر اللواء 444 محمُود حمزة يجتمع بعناصره ويحثهم للتصدي لأي مؤامرة او خطر

اجتمع صباحَ اليوم بمعسكر التّكبالي آمرُ منطقةِ طرابُلْس العسكريّة “اللّواء/ عبدُ القادِر منصور” وآمر اللّواء 444 قِتال “العقيد/ محمُود حمزة” مع ضبّاط الْجَيْشِ اللّيبِي من منتسبي اللّواء 444 قِتال.

وأشاد آمرُ منطقةِ طرابُلْس العسكريّة وآمرُ اللّواء 444 قِتال بضبّاط الْجَيْشِ اللّيبِي وعلى الدّور الذي قدموه في الأيام الماضية من جُهد ومجهود وتضحيات من أجل حفظ الأمن وحمايةِ المواطن.

واختُتِم الاجتماع بأن حثّهم على الاجتهاد في التّدريب ورفع الرّوح القتاليّة للّواء والتّصدي لأي خطرٍ ومؤامرةٍ تُهدّد الوطن والمؤسّسة العسكريّة.