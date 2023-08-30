تنويه هـام من المرور بمديرية طرابلس للسائقين

يفيدكم مكتب شؤون المرور بأن شركتي / الخدمات العامة طرابلس والاشغال العامة مصراتة بأنه خلال يومي الجمعة والسبت القادمين بتاريخ 1 ـ 2 – 9 ــ 2023 سيتم تنفيذ بعض التعديلات في تحويرتي البيفي و الاتحاد الاوربي والاضافات للمساهمة بقدر كبير للحد من الحوادث والمحافظة على سلامة المواطن بالدرجة الاولى .

ويأتي ذلك نظراً إلى الحوادث المتكررة في تحويرتي البيفي و الاتحاد الاوربي نتيجة عدم استعاب الفكرة لبعض السائقين والانتباه لها وتهور البعض منهم أحياناً خاصة في الفترة الليلية .

ودعا مكتب المرور الجميع وبقدر الامكان تغيير هذا المسار والتوجه لطريق البينيا ، أو طريق الشط .