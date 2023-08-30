البكوش: ارتداء الكوفية الفلسطينية في مجلس النواب عبارة عن مسرحيه رديئة

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن حكومة عبد الحميد الدبيبة كأي حكومة أخرى ليست عبارة عن حكومة كفاءات ولا مهارات بل حكومات شكلها مجلسي النواب والدولة وكل واحد يأخذ قرعته، مشيراً إلى أنه كان على الدبيبة منذ أن كشف لقاء نجلاء المنقوش بوزير خارجية اسرائيل اعلان إقالة المنقوش وتوقيفها عبارة عن كلام فارغ.

البكوش أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد “ليست هناك أخبار مؤكدة أن المنقوش أُقيلت أو لا، وأعتقد أن التأخير لا يخدم حكومة الدبيبة ومن حق الشعب الليبي أن يطالب بإقالة المنقوش فوراً، وهو ما يحدث في جميع أنحاء العالم، المنقوش رأت وزير الخارجية الإسرائيلي ويعتبر من المؤكد أنه ليس لقاء عارض وهذا لم يعود محل نقاش والقصة ما الذي سيقوم به الدبيبة وهو ليس لديه وقت طويل ليفكر بالموضوع وعليه أن يكون حاسم وكل دقيقه أعتقد لن تكون في الصالح العام ولا في حكومته”.

كما رأى أن ارتداء الكوفية الفلسطينية في مجلس النواب عبارة عن مسرحيه رديئة لأن الفلسطينيين يعرفون ما الذي قام به مجلس النواب الذي دعا الحكومة المصرية للتدخل في ليبيا بالرغم من أن عبد الفتاح السيسي أحكم الخناق على قطاع غزة لصالح إسرائيل بحسب قوله.

وتابع: “مجلس النواب لم يطلب من القائد العام أن يأتي لمجلس النواب ويشرح أو يكذب لأنهم لا يستطيعون فعلها، هل سيسألونه نجلك ماذا يفعل في تل ابيب؟ ما يمنعهم الخوف والقمع، حفتر لم يمثل أمام مجلس النواب منذ تعيينه. اللعبة واضحة مجلس النواب لا يمثل الشعب الليبي ولا يثقون بهم إطلاقاً، ومسألة الذهاب للمحاكم إن كان صدام فعل شيء! ذهبوا للمحاكم وأصدرت المحكمة قرار بإلغاء مجلس النواب وقررتم تجاهله”.

وزعم أن هناك البعض من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وبعض المقاولين السياسيين غير قادرين على الترشح والحصول على أصوات من الشارع لذلك يريدون القيام بأعمال خلف الكواليس للوصول للسلطة ويريدون إسقاط الحكومة للبقاء في السلطة.