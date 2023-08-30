“تكالة” يبحث مع وزير الخارجية التركي آخر المستجدات السياسية في ليبيا

أجرى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، اليوم الأربعاء، لقاءً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقر الخارجية التركية بأنقرة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان إن لقاء تكالة مع فيدان، يأتي ضمن زيارة رسمية إلى دولة تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه.

وذكر المكتب الإعلامي إن اللقاء تطرق إلى النقاش حول الشأن السياسي إقليمياً ومحلياً، بما في ذلك آخر المستجدات السياسية في ليبيا، إضافة إلى ملف الانتخابات الليبية.

كما تباحث الجانبان حول سبل تنمية التعاون المشترك بين الدولتين، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

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