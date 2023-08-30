“الكيلاني” تتابع مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث لعام 2023

الوطن| متابعات

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية وفاء الكيلاني مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع،خطوات مشروع المنحة واستكمال الخطوات الأخيرة لإيداعها في حسابات المستفيدين في الأيام القليلة القادمة.

وبحث الاجتماع مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد عن الربع الثالث للعام الحالي، وما يقوم به مشروع المنحة من خطوات تسهل علىالمواطنين عمليات الاستفسار، والتسجيل واستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارفوشركات الاتصالات من أجل تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

وأكدت الكيلاني أن الفريق يعمل على استكمال اجراءات صرف المنحة و إحالتها للمصارف في الأيام القليلة القادمة.