السني: الشعب الليبي لا يختلف أبداً على أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأُم

ليبيا – جدد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني،تأكيده على موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

السني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” مهما كان حجم الأزمة في ليبيا ، فإن الشعب الليبي بكافة انتماءاته وتوجهاته موحدٌ ولا يختلف أبداً على أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأُم، ويؤكد على عدالتها وضرورة استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني بما يرتضون ،حتى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القُدس الشريف..فلا سلام دون عدالة”.