يحمل جوازا ليييا مزورا.. أمن بنغازي يضبط مصريا يهرب البشر في منطقة سيدي منصور

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على أحد مهربي البشر وبحوزته جواز سفر مصري وجواز سفر ليبي مزور قام بشرائه بمبلغ 12 ألف دينار.

وأوضحت المديرية في بيا لها، أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات عن شخص مطلوب على ذمة قضايا تهريب البشر؛ حيث ضبط بمنطقة سيدي منصور داخل منزل وبرفقته شخص مصري الجنسية وشخص بنقلاديشي الجنسية.

وقالت المديرية إنها وجدت داخل المنزل 61 شخصا من الجنسية البنقلاديشية كانوا بصدد تهريبهم عن طريق البحر، وتم الانتقال بهم إلى القسم؛ حيث اعترف المتهم بأنه مصري الجنسية وقام بشراء جواز سفر ليبي من منطقة براك الشاطئ بمبلغ وقدره 12.000 ألف دينار كما اعترف أيضا بتهريب البشر عن طريق البحر ويساعده أشخاص من الجنسية البنقلاديشية.

وأشارت المديرية إلى أن المتهم اعترف أيضا بأنه كان ينوي نقل الأشخاص الموجودين بالمنزل عن طريق البحر بواسطة زديق، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة بتهمة مقاومة رجال الأمن والاتجار بالبشر والتزوير، وفق المديرية.

