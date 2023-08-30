المسوري: موقف الغرياني المتشدد جدا تجاه المنقوش والمتسامح جدا مع الدبيبة “لا يُقنع”

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري صفوان المسوري تصريحات المفتي المعزول الصادق الغرياني على قناته “التناصح” الأربعاء بشأن تطبيع حكومة الوحدة المؤقتة مع الكيان الصهيوني، معتبرا أنه محاولة لصرف لأنظار عن المخطط الفعلي لها.

وقال المسوري في تدوينة عبر “فيسبوك” إن موقف شيخ دار الإفتاء المتشدد جدا تجاه وزيرة الخارجية والمتسامح جدا تجاه رئيسها لا يقنع الأكثرية وإن فرحت به القلة المحرَجة.

مع كل هذه الحمولات الدينية والوعظية في خطابه إلا أنه يظهر باهتا غير متماسك لأن فكرته المركزية هي محاولة صرف الأنظار عن المخطِط الفعلي لهذه الجريمة السياسية.