بلها: الخارجية مطلوب منها تقوية أدائها الديبلوماسي لتتجنب هذه المواقف

ليبيا – وصف رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، إن لقاء نجلاء المنقوش بوزير خارجية اسرائيل لقاء غير مبرر ووسائل الإعلام الصهيونية تؤكد أن اللقاء مرتب واستغرق ساعتين وتم التطرق لمواضيع خطيرة كالتطبيع وملف عوده ما يسمى “اليهود الليبيين” لليبيا وعادة في اللقاءات الدولية يحدث تقارب بين وفود دول ربما بينها عداء أو علاقات مقطوعة وفي هذه الظروف عادة تتحاشى الوفود الحديث مع الوفد الصهيوني باعتباره خاضع لمقاطعة رسميه وشعبية في بلد ذلك الوفد.

بلها قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن كان اللقاء صدفه كما تؤكد خارجية الدبيبة كان عليها تفادي اللقاء والحديث مع المسؤول الإسرائيلي بالتالي الأمر غير مبرر وخطوة خاطئة وأساليب معالجتها بدأت ويجب أن يكون هناك محاسبه للخطوات وأن تأخذ بالاعتبار مستقبلاً مثل هذه التصرفات لدى المسؤولين.

وأكد أن الخارجية مطلوب منها تقوية أدائها الديبلوماسي لتتجنب هذه المواقف بالأخص في ضوء التداخل الكبير الذي يحدث في العالم.

وتابع: “وزارة الخارجية في أي حكومة تعتبر من أهم الوزارات، وهناك قضايا وأعتقد أن كل حكومة في العالم تعرف خصوصيات الشعب الذي تحكمه ومن خصوصيات الليبيين العداء للدولة الصهيونية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية، ردة الفعل الشعبيه أمر طبيعي جدًا وفكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض لأن الكيان لا يقبل التنازل للحقوق العربية والإسلامية وهناك دول كمصر تربطها اتفاقية سلام مع إسرائيل ومع ذلك يؤكد حتى الحاخامات اليهود العداء الموجود لدى المصريين لليهود لا يوجد بأي مكان في العالم وعند الليبيين وتونس والجزائر والكثير من الدول العربية”.

كما شدد أنه على الحكومات أن تعكس مواقف شعوبها وأن تكون مرآة تعبر عن الوجه الحقيقي للشعب ومن هنا إقالة المنقوش وزيارة السفارة الفلسطينية تأتي كخطوة مهمة لتضميد الجرح الذي حصل ويعتبر غير متوقع من الشعب الليبي، منوهاً إلى أن هذه الزيارة للسفارة الفلسطينية خطوة صحيحة ويجب محاسبة المنقوش على ما قامت به.

بلها علق بشأن كشف “الجانب الصهيوني” عن اللقاء معتبراً أن الخبث الصهيوني يتجاوز هذا الحد من التحليل والكشف عن اللقاء على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تعاني من انقسام شديد بين اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف وقوة أخرى يسارية يتباهى به الوزير المتطرف كوهين ويخاطب المستوطنين الصهاينة المتطرفين الذين أتوا بالحكومة للسلطة ويثبت لهم أن وعودهم قد تحققت وأراد احراج الشعب الليبي.

وأعتقد أن هذه الخطوة ستمر في ليبيا ولن يكون لها ارتدادات ولكن ردة فعل الشارع الليبي ستعطي رسالة للصهاينة أن الساحة الليبية مستبعدة إن أرادوا التطبيع بحسب قوله.

وtي الختام قال: “عندما كان الشباب في الشوارع شعرنا أنه بالفعل لدينا جيل حي يمكن التعويل عليه، وجيل قومي يتمسك بالمبادئ ويحترم التضحيات التي قدمها أجداده وهذا مبشر”.