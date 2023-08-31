المقريف يتسلم من توغي ملفات ترشيح 51 موقعًا للتراث الثقافي الليبي

ليبيا – تسلم وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف من وزير الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ملفات ترشيح 51 موقعا للتراث الثقافي الليبي، لتسجيلها على قائمة التراث الإسلامي بمنظمة الإيسيسكو.

المقريف أثنى بحسب منصة “حكومتنا” على جهود حصر مواقع التراث الثقافي الليبي لتسجيلها عل قائمة التراث الإسلامي، مؤكدا حرص اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على أن تكون جسرا للاتصال مع المنظمات الإقليمية والدولية كاليونسكو والإسيسكو والألكسو.

من جهتها، قالت توغي، إن المواقع الـ51 اختارتها لجنة شُكلت لإعداد القائمة الوطنية للتراث الليبي وتضم مختصين وخبراء في هذا المجال من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وحضر حفل التسليم مندوب ليبيا الدائم لدى منظمة “الإيسيسكو” سعيد أدبيب، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب باللجنة الوطنية، وأعضاء اللجنة المعنية بإعداد قائمة التراث الثقافي الوطني.