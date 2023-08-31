الصغير: “الغرياني” جهوي مريض مختل عقلياً

قلل وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير من حديث المفتي المعزول الصادق الغرياني على قناته “التناصح” اليوم الأربعاء بشأن تطبيع حكومة الوحدة المؤقتة مع الكيان الصهيوني وإصراره على رفض تغييرها أو إسقاطها.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أستغرب ممن يستغرب من حديث الغرياني، لا شيء يفاجئني في هذا المفتن”.

وأضاف: “لم أقبل به يوماً ولم أتعامل معه يوماً وأتذكر بأنني غادرت جلسة حضر إليها بالمجلس الانتقالي بداية سنة 2012″، متابعا: “هذا الكائن مليء بالأحقاد والضغائن والإرهاب، جهوي مريض مختل عقلياً”.

يشار إلى أن الغرياني قال في لقائه: “نعرف أن من حكومة الدبيبة من سبق وزار الضفة الغربية تحت إشراف اليهود ومنهم من يجلس ويتعاقد مع الاستخبارات الصهيونية سرا وعليهم أن يتوبوا ولن نسمح بتغيير الحكومة وأن تأتوا لنا بحكومة انتقالية أخرى.

وزعم الغرياني: “انحيازنا لحكومة الدبيبة بما فيها من طامات أخف ضررا علينا من حكومة انتقالية يعينها برلمان طبرق وحفتر، مُذكرا: “السراج قال إنه لا يعترف بحاجة اسمها الدين ومع ذلك وقفنا معه ضد حفتر”، وأردف: “برلمان طبرق يندد بوزيرة الخارجية وإذا رأيتموهم وحفتر في جهة اعكسوا الاتجاه”.