تسمم 11 شخصا جراء تناول بعض الوجبات بمطعم بمنطقة النوفليين بطرابلس

ليبيا – أكد الناطق باسم مديرية الحرس البلدي طرابلس مهندالأعتر،وجود حالات تسمم جراء تناول بعض الوجبات بمطعم بمنطقة النوفليين بطرابلس.

الأعتر وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر” قال:” توجهنا للمكان وتم نقل الحالات إلى مصحة الفتح بمنطقة سوق الجمعة وبعد التحقيق اتضح أن 11 حالة قد تعرضت إلى التسمم الغذائي منهم 6 أشخاص من عائلة واحدة و 3 أشخاص من الجنسية المصرية إضافة إلى شابين آخرين”.

وأشار إلى أن الحالات في المصحة متواجدة بقسم الإسعاف وقسم الإيواء وتعد حالتهم غير مستقرة نتيجة التسمم.

الأعتر لفت إلى أن صاحب المطعم بعد معرفته بتفاصيل التسمم أغلق المطعم ولاذ بالفرار،لافتا إلى أن جهاز الحرس البلدي ضبط الشخص ذاته قبل 3 أشهر بسبب حالات تسمم أخرى حينذاك.