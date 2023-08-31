“أبوزريبة” يناقش مع “اقعيم” تطوير آلية عمل الغرفة الأمنية لتأمين الجنوب

استقبل وزير الدّاخلية بلحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اللواء “عصام أبوزريبة”، بمكتبه في بنغازي، وكيل وزارة الدّاخلية “فرج اقعيم”.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن اللقاء استعرض آخر مستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية والشرقيّة، وتقييم الخطط الحالية لتعزيز الاستقرار والتخلص من التحديّات الأمنية.

كما تمّ تبادل الآراء والتحاليل الأمنية حول الأنشطة الإجرامية والتهديدات الأمنية المحتملة خاصة بالمنطقة الجنوبية، مع التركيز على آلية عمل الغرفة الأمنية لتأمين الجنوب بالتنسيق مع القوات المسلحة وتطوير استراتيجياتها للحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب، وحماية حدود الدولة الليبية.

وتطرق اللقاء أيضا، إلى استعراض البرامج والفعاليات المقرّرة للاحتفال بعيد الشرطة الليبية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الأمنية الخاصة بالاحتفالات وضمان سلامة وسير الفعاليات بشكل آمن ومنظم.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الدّاخلية عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل الوكيل ورجال الشرطة، وأشاد بدورهم الحاسم في حفظ الأمن والنظام وحماية المجتمع.