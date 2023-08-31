المفوضية العليا للانتخابات تناقش اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية

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عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماع اليوم مع الإدارات الفنية، بمقر المفوضية، وضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضيةومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

وجاء ذلك في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.