“المنفي” يناقش مع “باتيلي” اهمية إنهاء المراحل الانتقالية وتوسيع دائرة التوافقات

الوطن| متابعات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي.

وأشاد باتيلي بدور الرئيس المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين في ليبيا، وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلاموالاستقرار في كافة أنحاء البلاد، والخطوات الإيجابية لعمل اللجنة المالية العليا.

بدوره أكد المنفي حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6 والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيزالتوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة وذلك بالتنسيق الوثيق مع البعثة.