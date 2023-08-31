الحصادي: الترشيق تجاوز الزكارين ليصل إلى بعض المزايدين بالوطنية ليبرروا جريمة التطبيع

أكد عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن الترشيق تجاوز الزكارين ليصل إلى بعض المزايدين بالوطنية ليبرروا جريمة التطبيع، -في إشارة لإلقاء الأموال في عرس أحد أبناء عائلة الدبيبة-.

وقال الحصادي، في تغريدة عبر «إكس»: “يبدو أن الترشيق تجاوز الزكاربن؛ ليصل إلى بعض المزايدين بالوطنية والثورجية، ليبرروا جريمة التطبيع، ويصوغ لها المقارنات والمقاربات والأعذار”.

وأضاف “كبش الفداء «وزيرة الخارجية» لا يرتقي ليكون فدية لجريمة التطبيع، ولن يقنع أو يسكت الشعب الليبي. الرفض الشعبي الواسع لجريمة التطبيع هو استفتاء شعبي”.