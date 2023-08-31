مذيع بقناة التناصح: كلام الشيخ الصادق الغرياني من ذهب

سارع عبدو القن، مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، نحو الثناء على كلمة الغرياني في دعم حكومة الدبيبة إثر احتجاجات أعقبت لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي.

وكتب قائلًا على فيسبوك “والله كلام الشيخ الصادق من ذهب ولا يفهمه المدونين المرتشين.. خرج المفتي اليوم وكانت الحلقة نارية كالعادة، الناس التي تسأل أين المفتي ماذا أنتم فاعلون الآن بعد أن خرج وصرح هل ستلتزمون بكلامه وألا الكلام ما جاش على الجرح” وفق تعبيره.

يشار إلى أن الغرياني قال في لقائه: “نعرف أن من حكومة الدبيبة من سبق وزار الضفة الغربية تحت إشراف اليهود ومنهم من يجلس ويتعاقد مع الاستخبارات الصهيونية سرا وعليهم أن يتوبوا ولن نسمح بتغيير الحكومة وأن تأتوا لنا بحكومة انتقالية أخرى.

وزعم الغرياني: “انحيازنا لحكومة الدبيبة بما فيها من طامات أخف ضررا علينا من حكومة انتقالية يعينها برلمان طبرق وحفتر، مُذكرا: “السراج قال إنه لا يعترف بحاجة اسمها الدين ومع ذلك وقفنا معه ضد حفتر”، وأردف: “برلمان طبرق يندد بوزيرة الخارجية وإذا رأيتموهم وحفتر في جهة اعكسوا الاتجاه”.