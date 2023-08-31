بعيو: الغرياني باع بضاعة خونة الوطن والدين ببضعة ملايين 

هاجم محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المعين من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، المفتي المعزول الصادق الغرياني إثر كلمته الداعمة لحكومة الدبيبة والتي جاءت بعد احتجاجات أعقبت لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما الأسبوع الماضي.

كتب قائلًا على فيسبوك “فضيحة الشيخ لا فضيلة الشيخ، منذ 2011 يكذب عليكم ويفتن بينكم، واليوم يبيعكم بضاعة خونة الوطن والدين ببضعة ملايين، بارت التجارة وثبتت الخسارة”.

يشار إلى أن الغرياني قال في لقائه: “نعرف أن من حكومة الدبيبة من سبق وزار الضفة الغربية تحت إشراف اليهود ومنهم من يجلس ويتعاقد مع الاستخبارات الصهيونية سرا وعليهم أن يتوبوا ولن نسمح بتغيير الحكومة وأن تأتوا لنا بحكومة انتقالية أخرى.

وزعم الغرياني: “انحيازنا لحكومة الدبيبة بما فيها من طامات أخف ضررا علينا من حكومة انتقالية يعينها برلمان طبرق وحفتر، مُذكرا: “السراج قال إنه لا يعترف بحاجة اسمها الدين ومع ذلك وقفنا معه ضد حفتر”، وأردف: “برلمان طبرق يندد بوزيرة الخارجية وإذا رأيتموهم وحفتر في جهة اعكسوا الاتجاه”.