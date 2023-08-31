الكهرباء تواصل أعمال الصيانة في منطقة القريات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء،تواصل جهود العمل إلى حين إتمام أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي لمنطقة القريات،التي تعرضت لأضرار كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالتالشركة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أمس الأربعاء،أنها قامت بإرسال عدد من الشحنات المخصصة للمنطقة واللازمة لإعادة التيار الكهربائي والمتمثلة في محولات بقدرات مختلفة وأعمدة خشبية و كوابل وأسلاك كهربائية .

وشهدت المنطقة موجة من العواصف والأمطار والسيول خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى سقوط عدد من الأبراج وخروج خطوط نقل الطاقة جهد 66 عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة .