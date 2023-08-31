تراجع للحرارة وأمطار متفرقة رعدية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس 31 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 31 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تراجع في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب على مناطق شمال غرب ليبيا مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم مع سقوط أمطار علي بعض المناطق, واحتمال أن تكون جيدة إلي غزيرة علي بعض مناطق الدواخل والجبل الغربي مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية معتدلة السرعة تنشط مساء هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31–36)مْ, وتسجل ارتفاع بسيط يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ويوم الغد.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة السرعة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي بينما تكون جنوبية شرقية اليوم على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ علي مناطق الخليج وسهل بنغازي, وتتراوح مابين (30-32) علي مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط رخات من المطر تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.