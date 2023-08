حبس شخص في طبرق بتهمة تهريب أدوية مخالفة للمواصفات

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس صاحب شحنة أدوية مهربة إلى البلاد تتعلق بعلاج مرضى السكر.

وأوضح مكتب النائب العام أن الشحنة المهربة تستخدم للحفاظ على مستوى آمن للسكر في الدم، مؤكدة أنه لا يتوافق مع المواصفات المسجلة للدواء نفسه.

وأضاف مكتب النائب العام أن وكيل النيابة في نطاق محكمة استئناف طبرق أجرى تحقيقا في شحنة الأدوية، موضحا أنه جرى تقديم بلاغ بالحادثة إلى قسم مكافحة التهريب والمخدرات.

وأشار مكتب النائب العام أن النيابة العامة أجرت التحاليل المختبرية على الدواء المهرب، فأظهرت أنه يفتقد للمواصفات والعناصر التي تضمن تأدية التأثير العلاجي المرجو منه.

المصدر: مكتب النائب العام

