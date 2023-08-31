شركة الكهرباء الليبية: إرسال تجهيزات لإصلاح أعطال الشبكة في القريات

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنها وفرت تجهيزات لإصلاح أعطال الشبكة في القريات، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة، بعد تضررها جراء موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها أرسلت شحنات تضم محولات بقدرات مختلفة وأعمدة خشبية وكوابل وأسلاك كهربائية، لإصلاح أعطال الشبكة بعد سقوط عدد من الأبراج وخروج خطوط نقل الطاقة «جهد 66» عن الخدمة.

وتعرضت منطقة القريات إلى موجة أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول وعواصف أدت إلى تضرر الشبكة.

ومن جانبها، أعلنت شركة الكهرباء إجراء أعمال غسل خروجات وأبراج الاستقبال لدوائر البيضاء ودرنة وشحات، جهد “220 ك ف”.

وقالت إن أعمال الصيانة للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في مناطق عدة، وتجنبا للفصولات التي قد تحدث، موضحة أن أعمال غسل أبراج الاستقبال جرت بالتعاون مع هيئة السلامة وقسم السلامة في المحطة البخارية بدرنة.