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الأرصاد الجوية: اجواء معتدلة مصحوبة بتساقط أمطار رعدية غرب ليبيا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين أن تتكاثر السحب هذا اليوممع فرصة سقوط أمطار رعدية على مناطق غرب ليبيا بداية بأقصي المناطق الغربية واحتمال أن تكون جيدة في الفترة المسائية علي بعضمناطق الدواخل بني وليدترهونهمسلاتة وجنوب الجبل الغربي مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكنالمنخفضة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ما بين (29-35) درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل علي مناطق الخليجإلى (38)مْ, وتسجل علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (38-43)مْ.

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#أمطار #المركز الوطني للأرصاد الجوية الحالة الجوية الطقس ليبيا

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الوطن الليبية

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