الصغير: كل مسؤول في حكومة الدبيبة هو مطبع ولا مجال للدفاع عن نفسه

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، أن كل المسؤولين الذين يعملون مع الدبيبة، وحتى ممن ينكرون أن الدبيبات هم من رتب ونظم للقاء وهم من يسير في خط التطبيع، يعلمون بينهم بين أنفسهم بأن شيء يتم في أروقة مكاتبهم أو صفقاتهم أو لقاءاتهم لا يتم إلا بمعرفة وموافقة الدبيبات.

وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “لا يستطيع أي وزير أو وكيل أو رئيس جهاز أو مصلحة مع الدبيبة؛ أن ينكر بأن الدبيبات هم من رتب ونظم للقاء وهم من يسير في خط التطبيع، حتى لو ادعوا غير ذلك أمام الناس، فهم يعلمون جيدا من واقع تعاملهم مع الدبيبات على مدى عامين ونصف بأن لا شيء يتم في أروقة مكاتبهم أو صفقاتهم أو لقاءاتهم لا يتم إلا بمعرفة وموافقة الدبيبات”.

وأضاف “استمرار كل هؤلاء في مناصبهم ومواقعهم يجعلهم متضامنين مع الدبيبات في خطوات التطبيع من أجل المزايا والامتيازات التي تمنحها لهم مناصبهم”.

وتابع “كل من يستمر مع هذه الزمرة بموقع مسؤولية هو مطبع بطريقة مباشرة ولا مجال للدفاع عن أنفسهم بأي دفع كان وإذا كانت المناصب اليوم تجعل من يدورون في فلكهم ينافقونهم ويجملون لهم بقاءهم إلا أنهم بمجرد مغادرة مناصبهم، وهذا حتمي، فسيجدون أنفسهم محاطين بتهمة الخيانة والتطبيع مع الصهاينة رفقة الدبيبات”.

واستطرد “صمت من حولكم اليوم أو أصدقائكم أو أهلكم هو فقط بسبب مناصبكم لكن هذا لن يدوم طويلاً وستصبح سيركم الذاتية مقرونة بصفة وزير أو وكيل أو مسؤول مطبع أو متصهين”.