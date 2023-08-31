إرسال 5 جرحى في اشتباكات طرابلس إلى تونس للعلاج

تم مساء الأربعاء، تسفير 5 جرحى الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، لتلقي العلاج في تونس،وفق ما اعلنه بيان لجهاز الطب العسكري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأعلن الجهاز،في وقت سابق، شروعه في ترحيل الحالات الخطيرة من جرحى الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، بواقع رحلتين يوميا إلى دولتي تونس وتركيا

واندلعت الاشتباكات منتصف أغسطس الجاري،بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة،وأسفرت عن وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.