تكالة يبحث مع فيدان آخر المستجدات السياسية في ليبيا وملف الانتخابات

ليبيا – أجرى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، الأربعاء، لقاءً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة، وذلك ضمن زيارة رسمية إلى دولة تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى النقاش حول الشأن السياسي إقليميا ومحليًّا، بما في ذلك آخر المستجدات السياسية في ليبيا، إضافة إلى ملف الانتخابات الليبية.

كما تباحث الجانبان حول سبل تنمية التعاون المشترك بين الدولتين، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين.